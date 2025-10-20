پخش زنده
رویداد تخصصی سدرا با هدف شتابدهی به ایدههای نوآورانه در صنایع خلاق در سمنان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، این رویداد با حضور سرمایهگذاران و بیش از ۲۰۰ نخبه و صاحب ایده، به مدت سه روز در سمنان برگزار می شود ؛ : ۲۰۰ نخبه و صاحب ایده در قالب ۱۳۰ تیم در این رویداد در ۱۸ موضوع تولید محتوا ، پویانمایی ،صنایع دستی ، مد و پوشاک شرکت کردهاند.
مجید جمشیدی، معاون علمی و پژوهشی سپاه استان سمنان گفت: رویداد ملی «سدرا» با هدف حمایت از کسبوکارهای فرهنگی و خلاق، توسعه زیستبوم نوآوری و توانمندسازی نخبگان جوان برگزار میشود.
جمشیدی گفت: در مدت برگزاری رویداد سدرا ، کلاسهای آموزشی و توانمند سازی هم برگزار میشود و در پایان طرح های خلاقانه و نوآورانه فرهنگی انتخاب و از حمایت مالی برخوردار میشوند.
در افتتاحیه این رویداد سرهنگ محمد امامی، معاون هماهنگکننده سپاه استان، با اشاره به اهمیت حمایت از کسبوکارهای دانشبنیان، گفت: در سالهای گذشته اقدامات خوبی در حوزه صنعت، کشاورزی و فناوری انجام شد، اما آنچه امروز بیش از هر زمان دیگر باید مورد توجه قرار گیرد، حوزه فرهنگ و صنایع خلاق است.