رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز دزفول گفت: یکی از نیکوکاران دزفول ساخت ۱۱۰ کلاس درس در خوزستان را متعهد شده و تاکنون بیش از ۶۰ کلاس درس در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته ساخته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عبدالنبی دفتری بیان کرد: دکتر حاج حسین عصاریان یکی از نیکوکاران دزفول تعهد ساخت ۱۱۰ کلاس درس در نقاط مختلف استان خوزستان را متقبل شده بود که تاکنون موفق به ساخت نیمی از این تعداد شده است.

وی افزود: این نیکوکار دزفولی کلاس‌های درس را در دزفول، اهواز و اندیمشک ساخته است ولی اغلب آنها در مناطق روستایی دزفول ساخته شده‌اند.

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز دزفول اظهارکرد: این نیکوکار در روز‌های اخیر ساخت سه کلاس درس در مدرسه شاهد سمیه و ۲ کلاس درس در دبیرستان دوره دوم شیخ انصاری دزفول را آغاز کرده است.

وی افزود: این کلاس‌ها اغلب در مناطق روستایی که با افزایش جمعیت و کمبود کلاس مواجه هستند، ساخته می‌شوند.

دفتری بیان کرد: در حال حاضر نیز ۱۲ کلاس درس توسط این نیکوکار دزفولی در حال ساخت است.

به گفته خانواده وی، برای ساخت هر کلاس درس حدود ۱۲ میلیارد ریال هزینه نیاز است.