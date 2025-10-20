برهانالدین دوران، رئیس اداره ارتباطات ریاستجمهوری ترکیه اعلام کرد رجب طیب اردوغان رئیسجمهور کشور طی روزهای ۲۱، ۲۲ و ۲۳ اکتبر ۲۰۲۵ به دعوت سران کشورهای کویت، قطر و عمان، به ترتیب به این سه کشور سفر رسمی انجام خواهد داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، دوران در حساب کاربری خود اعلام کرد: «در چارچوب این سفرها، تمامی ابعاد روابط دوجانبه با کشورهای یادشده مورد بررسی قرار گرفته و اقدامات لازم برای توسعه همکاریهای موجود انجام خواهد شد.
وی همچنین افزود: در جریان دیدارها، علاوه بر تحولات منطقهای، درباره موضوعات بینالمللی نیز تبادل نظر می شود.