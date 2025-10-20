سفر اردوغان به کویت، قطر و عمان

برهان‌الدین دوران، رئیس اداره ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه اعلام کرد رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور کشور طی روزهای ۲۱، ۲۲ و ۲۳ اکتبر ۲۰۲۵ به دعوت سران کشورهای کویت، قطر و عمان، به ترتیب به این سه کشور سفر رسمی انجام خواهد داد.