به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ سید جعفر افضلی گفت: پس از وقوع قتل یک مرد ۶۰ ساله در محمودآباد، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با تشکیل کارگروه تخصصی و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاعاتی، موفق شدند متهم ۳۰ ساله را در مخفیگاهش در کمتر از یک ساعت دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی محمودآباد گفت: متهم در تحقیقات به عمل آمده به جرم خود اعتراف کرده و دلیل قتل را نزاع و اختلاف با مقتول اعلام کرده است.

سرهنگ افضلی با تأکید بر لزوم افزایش آستانه صبر و تحمل در جامعه افزود: پلیس همواره برای برقراری نظم و امنیت و برخورد با مجرمان آماده است و انتظار می‌رود شهروندان هرگونه مورد مشکوک را از طریق شماره ۱۱۰ اطلاع دهند.

متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.