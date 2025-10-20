شاخص کل بازار سرمایه در روز دوشنبه ۲۸ مهر با کاهش ۳۱ هزار و ۱۵۲ واحدی (۱ درصد) به ارتفاع ۳.۰۵۶.۶۶۷ واحد رسید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، شاخص هم وزن نیز یک هزار و ۸۸۴ واحد (۰.۲۱ درصدی) کاهش یافت و در محدوده ۸۹۲ هزار و ۸۹۷ قرار گرفت.

ارزش معاملات بازار بورس در پایان امروز به ۲۰ هزار و ۲۹۶ میلیارد تومان رسید.

در پایان معاملات بیش از ۳۸ درصد نماد‌ها (۳۰۴ نماد) در محدوده مثبت قرار گرفتند.

همچنین در معاملات روز جاری بیش از ۳۷۵ میلیارد تومان پول حقیقی از سهام و صندوق‌های سهامی خارج شد.

بیشترین پول حقیقی به تامین سرمایه و بورس و بعد در گروه صنایع دارویی وارد شد و بیشترین خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت بود.