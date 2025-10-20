به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در پی پخش زنده مسابقات واترپلو در یازدهمین دوره ورزش‌های آبی آسیا در شبکه ورزش که با تدارک برنامه‌های ویژه و حضور کارشناسان مربوطه همراه بود و مورد استقبال گسترده مخاطبان قرار گرفت، محسن رضوانی رئیس فدراسیون ورزش‌های آبی طی نامه‌ای خطاب به پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما، از این اقدام قدردانی کرد.

وی در این نامه ضمن تأکید بر اهمیت رسانه ملی در انعکاس رویداد‌های ورزشی، نقش شبکه ورزش با مدیریت موفق سینا معتضدی و تلاش‌های ارزنده اش در تحقق این اهداف با تولید برنامه‌های تخصصی، اطلاع رسانی سریع، دقیق و صحیح را اقدامی ارزشمند و تأثیرگذار در توسعه و ترویج ورزش واترپلو دانست و افزود: این اقدام شایسته، علاوه بر انگیزه برای ورزشکاران و علاقه مندان، زمینه ساز توسعه هر چه بیشتر ورزش‌های آبی در سطح کشور و ارتقای آگاهی عموم نسبت به این رشته‌ها است.