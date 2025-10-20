پخش زنده
تیمها و نفرات برتر سابر دختران در المپیاد استعدادهای برتر معرفی شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابتهای المپیاد استعدادهای برتر شمشیربازی کشور که به میزبانی استان یزد در حال برگزاری است، مسابقات سابر دختران در دو بخش انفرادی و تیمی برگزار شد و نفرات و تیمهای برتر معرفی شدند.
در بخش انفرادی که با حضور ۵۰ شمشیرباز از ۱۷ استان کشور برگزار شد، هیلدا اسماعیلی از یزد به مقام قهرمانی دست یافت. راحیل حقیقی از گیلان نایب قهرمان شد و عسل شوشتری از مازندران و ساغر خطیبی از یزد به صورت مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتند.
در بخش تیمی نیز یازده تیم از استانهای مختلف به رقابت پرداختند که در پایان تیم یزد عنوان قهرمانی را کسب کرد. اصفهان در جایگاه دوم ایستاد و تیمهای گیلان و تهران به مقام سوم مشترک دست یافتند.