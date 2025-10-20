به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت‌الاسلام مختار امیری، معاون پرورشی و فرهنگی اداره‌کل آموزش و پرورش خوزستان با بیان اینکه سی‌وچهارمین دوره مسابقه «درس‌هایی از قرآن کریم» در سطح مدارس استان آغار شد، گفت: این طرح به مدت ۱۷ هفته، به‌صورت هفتگی ویژه دانش‌آموزان پایه‌های ششم تا دوازدهم اجرا خواهد شد.

وی بیان کرد: دانش‌آموزان می‌توانند هر هفته، روز‌های پنجشنبه بعد از نماز مغرب و عشا، برنامه «درس‌هایی از قرآن» حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قرائتی را ببینند. فیلم برنامه و فایل صوتی و فایل متنی برنامه نیز در کانال‌ها قرار می‌گیرد. در هر قسمت، سؤالاتی از محتوای ارائه شده طراحی می‌شود که دانش‌آموزان می‌توانند روز‌های شنبه تا دوشنبه پاسخ سؤالات را در اختیار مجری این مسابقه در مدرسه خود قرار دهند و به‌صورت هفتگی در این مسابقه شرکت کنند.

امیری با بیان اینکه آزمون نهایی این طرح، اسفندماه سال جاری برگزار می‌شود، افزود: دانش‌آموزانی که در این مدت و از ابتدای طرح، نمرات بالایی کسب کرده‌اند، می‌توانند در آزمون نهایی که از طریق سامانه مای‌مدیو برگزار می‌شود، شرکت کنند.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره‌کل آموزش و پرورش خوزستان گفت: سال گذشته هفت هزار و ۹۴۴ دانش‌آموز از استان خوزستان موفق به کسب نمره قبولی در آزمون نهایی دوره سی‌وسوم این طرح شدند که به همه آنها لوح تقدیر با امضای میکائیل باقری، مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش و حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قرائتی اعطا شد. از بین افراد قبول شده، به قید قرعه، به ۱۱۰ نفر نیز جوایزی تعلق گرفت.