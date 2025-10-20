مسابقات کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان، دیدار زنده والیبال جوانان ایران و چین و فوتبال الاهلی و الغرافه، از شبکه ورزش پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در چارچوب برگزاری مسابقات کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال جهانی که از امروز در صربستان آغاز می‌شود، شبکه ورزش از ساعت ۱۹:۳۰ امشب این رقابت‌ها را به صورت زنده پوشش می‌دهد.

مرحله نیمه نهایی اوزان ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم از ساعت ۱۹:۳۰ امشب آغاز می‌شود و تیم ملی کشتی فرنگی ایران به دنبال این است تا با کسب چهارمین قهرمانی در سال ۲۰۲۵ دستاوردی چشمگیر را رقم بزند.

شبکه ورزش در چارچوب برگزاری رقابت‌های آسیایی جوانان در بحرین، امروز والیبال پسران بین دو تیم ایران و چین را به صورت زنده پوشش می دهد.

برنامه زنده «مثبت ورزش»، در جریان دومین روز از رقابت‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵، از ساعت ۱۷:۳۰ تقابل والیبال جوانان ایران و چین را با گزارش و تحلیل اختصاصی به صورت زنده پخش می‌کند.

سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵ از ۲۷ مهر آغاز شد و تا ۱۰ آبان ادامه دارد.

تیم‌های الاهلی و الغرافه در چارچوب برگزاری فوتبال لیگ نخبگان آسیا، امشب به مصاف هم می روند.

شبکه ورزش در هفته سوم لیگ نخبگان آسیا، از ساعت ۲۱:۴۵، دیدار دو تیم الاهلی عربستان و الغرافه قطر را با گزارشگری رضا جعفری و به صورت زنده پخش می کند.

همانند دوره قبلی عربستان میزبان این دیدار‌ها است.