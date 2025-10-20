پخش زنده
تیم کبدی پسران ایران در سومین دیدار خود در بازیهای آسیایی جوانان بحرین مقابل پاکستان به پیروزی رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه بازیهای آسیایی جوانان در بحرین تیم ملی کبدی جوانان پسر کشورمان در سومین بازی خود مقابل پاکستان یکی از تیمهای همیشه مدعی با نتیجه قاطع ۷۴ - ۲۱ به پیروزی رسید.
شاگردان موسوی فردا در روز سوم مسابقات از ساعت ۱۱:۳۰ به مصاف بحرین میروند و ساعت ۱۹:۳۰ هم با تیم مدعی هند دیدار میکنند.
پسران جوان کشورمان در دو بازی قبلی تایلند را شکست دادند و به بنگلادش باختند.
سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان در منامه بحرین برگزار میشود و تیمهای ملی کبدی (دختر و پسر) کشورمان برای نخستین بار در این رقابتها شرکت میکنند.