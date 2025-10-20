پخش زنده
دانشآموزان استان چهارمحال و بختیاری در سوگواره کشوری احلی من العسل خوش درخشیدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان گفت: غزل یداللهی، دانشآموز دوره متوسطه اول شهرستان فارسان، در بخش شعر و آوا سلطانی، دانشآموز دوره متوسطه دوم ناحیه یک شهرستان شهرکرد، در بخش پادکست توانستند در این رویداد ملی به عنوان نفرات برتر شناخته شوند.
ذوالفقار علیخانی افزود: این سوگواره فرهنگی و هنری که با هدف ترویج فرهنگ عاشورایی و تجلیل از شهدای مدافع حرم و انقلاب اسلامی برگزار میشود، بستری مناسب برای شکوفایی استعدادهای فرهنگی و هنری دانشآموزان سراسر کشور فراهم کرده است.