به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان گفت: غزل یداللهی، دانش‌آموز دوره متوسطه اول شهرستان فارسان، در بخش شعر و آوا سلطانی، دانش‌آموز دوره متوسطه دوم ناحیه یک شهرستان شهرکرد، در بخش پادکست توانستند در این رویداد ملی به عنوان نفرات برتر شناخته شوند.

ذوالفقار علیخانی افزود: این سوگواره فرهنگی و هنری که با هدف ترویج فرهنگ عاشورایی و تجلیل از شهدای مدافع حرم و انقلاب اسلامی برگزار می‌شود، بستری مناسب برای شکوفایی استعداد‌های فرهنگی و هنری دانش‌آموزان سراسر کشور فراهم کرده است.