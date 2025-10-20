پخش زنده
امروز: -
معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: در سال جاری، با تخصیص ۶ همت بودجه به بومگردی و صنایع دستی و ۸ همت به استانها، گامهای محکمی برای احیای اقتصاد محلی و جذب گردشگران داخلی و خارجی برداشتهایم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، انوشیروان محسنی بندپی امروز در بیست و سومین نشست شورای راهبردی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که با حضور نخبگان و صاحبنظران برجسته کشور برگزار شد، از تخصیص اعتبارات قابل توجه برای توسعه بومگردی، صنایع دستی و حمایت از استانها خبر داد.
در این نشست بر معرفی جاذبههای طبیعی و فرهنگی، ثبت جهانی روستاها و تقویت روابط گردشگری با همسایگان به ویژه عراق تاکید و پیشنهادهایی نوآورانه برای رونق اقتصاد محلی و حفظ میراث طبیعی ارائه شد.
معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ، فرصتهای پیش رو برای معرفی غنای فرهنگی و طبیعی ایران را برشمرد و با اشاره به چالشهای جهانی و نیاز به استراتژیهای پایدار، تأکید کرد: ما در سال جاری، با تخصیص ۶ همت بودجه به بومگردی و صنایع دستی، و ۸ همت به استانها، گامهای محکمی برای احیای اقتصاد محلی و جذب گردشگران داخلی و خارجی برداشتهایم. این بودجهها نه تنها به حفظ میراث کهن کمک میکند، بلکه به ایجاد اشتغال پایدار و جلوگیری از مهاجرت روستاییان منجر خواهد شد.
محسنی بندپی از تلاشهای یکی از فعالان حوزه گردشگری، قدردانی کرد و دستاوردهای اخیر در روابط بینالمللی را تشریح کرد و گفت: با حمایت وی بزرگترین رودشوی مشترک ایران و عراق از ۱۴ تا ۱۷ مهرماه در شهرهای بصره، کربلا و بغداد برگزار شد. این رویداد، که یکی از بازارهای هدف کلیدی ما یعنی عراق را هدف قرار داده، دستاوردهای چشمگیری داشته است. ما معتقدیم که در کنار تقویت زیارت، باید سیاحت را نیز به عنوان پلی برای تعاملات فرهنگی و اقتصادی میان دو کشور رونق بخشیم. این رودشو نه تنها به معرفی جاذبههای ایران پرداخت، بلکه زمینهساز تورهای ترکیبی زیارتی-سیاحتی شد و میتواند حجم گردشگران عراقی به ایران را دوچندان کند.
معاون گردشگری وزیر همچنین به پیشرفتهای اخیر در ثبت جهانی روستاها و جاذبههای طبیعی اشاره کرد و آنها را نماد همزیستی انسان و طبیعت دانست و افزود: ثبت جهانی روستای کندوان در استان آذربایجان شرقی، به عنوان نمادی از همزیستی مسالمتآمیز میان ساکنان منطقه و طبیعت بکر، نقطه عطفی در معرفی فرهنگ اقوام ایرانی است. در این روستا، بومگردی و گردشگری خوراک محلی با تمرکز بر محصولات ارگانیک و سنتهای بومی، به طور رسمی آغاز به کار کرده و گردشگران را به تجربهای اصیل دعوت میکند.
محسنی بندپی به روستای تاریخی کندلوس در استان مازندران پرداخت و افزود: کندلوس با قدمتی چهار هزار ساله، الگویی بینظیر از همزیستی طبیعت و محیط زیست است. این روستا اکنون میزبان بزرگترین موزه ملی روستایی کشور شده و کارخانه تولید گیاهان دارویی و مرکز طب سنتی در آن راهاندازی شده است. این ابتکارات نه تنها به حفظ هویت فرهنگی کمک میکند، بلکه فرصتهای شغلی جدیدی برای جوامع محلی ایجاد کرده است.
وی همچنین به فعالیتهای پرجنبوجوش در شفیعآباد، یکی دیگر از روستاهای ثبتشده، اشاره کرد و گفت: در شفیعآباد، سیستم قناتهای باستانی به عنوان میراث آبی جهان، با توسعه بومگردی و صنایع دستی محلی احیا شده است. این منطقه اکنون به مرکزی برای تجربه زندگی سنتی ایرانی تبدیل شده و گردشگران را با هنرهای دستی مانند قالیبافی و سفالگری آشنا میسازد.
اعضای شورای راهبردی نیز در این نشست ، ایدههای نوآورانهای برای ارتقای صنعت گردشگری را مطرح کردند و یکی از کلیدیترین پیشنهادها، معرفی ثبتهای جهانی به عنوان اهرمی برای رونق اقتصاد گردشگری و جلوگیری از مهاجرتهای گسترده روستایی بود و اعضا تأکید کردند که این ثبتها میتوانند به عنوان برندهای ملی عمل کرده و درآمدزایی پایدار ایجاد کنند .
نقش اساسی بومگردیها در معرفی روستاهای ثبت جهانی، اتصال این روستاها به شبکه ملی روستاهای دوستدار کتاب برای ترویج فرهنگ خواندن، و شکلگیری تورهای «هزار و یک شب» بر اساس روایت تکتک روستاها، از جمله ایدههای خلاقانهای بود که برای جذب گردشگران خارجی پیشنهاد شد.
همچنین بر ارتقای رشد جذب گردشگری خارجی در سطح ملی، با تمرکز بر بازاریابی دیجیتال و همکاری با پلتفرمهای بینالمللی تأکید شد و اعضا پیشنهاد کردند که با ایجاد بستههای تور ترکیبی، ایران، به عنوان مقصدی متنوع برای گردشگران اروپایی و آسیایی معرفی شود .
در این نشست درخصوص روابط گردشگری با عراق نیز ، اعضا بر ضرورت حضور مستمر در رودشوهای آینده و توسعه تورهای زیارتی-سیاحتی تأکید کردند و یکی از اعضا پیشنهاد داد که با ایجاد مراکز فرهنگی مشترک در مرزها، تعاملات مردمی را تقویت کنیم تا گردشگری به عنوان ابزاری برای صلح و دوستی عمل کند.