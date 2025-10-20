به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این نشست که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر خسروپناه، حجت الاسلام والمسلمین دکتر رستمی، دکتر ظفرقندی، دکتر سیمایی صراف و دکتر مخبردزفولی در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، صلاحیت علمی، پژوهشی، آموزشی و مدیریتی رؤسای پیشنهادی دانشگاه‌ها، پژوهشگاه و مراکز آموزش عالی مورد بررسی قرار گرفت.

‌بر اساس اعلام حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در این جلسه دکتر بیژن رنجبر به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر محمد رضا دهقانی به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی رفسنجان، دکتر عباس سروش به عنوان رئیس دانشگاه صنعتی امیر کبیر، دکتر محمد مسعود آقا محمد تجریشی به عنوان رئیس دانشگاه صنعتی شریف، دکتر حامد رشیدی به عنوان رئیس دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دکتر سید محسن سجادی به عنوان رئیس دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا اصفهان، دکتر مرتضی احسانی به عنوان رئیس پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، دکتر بهزاد بینش به عنوان رئیس دانشگاه بناب، دکتر احمد شیرزادی به عنوان رئیس دانشگاه خلیج فارس، دکتر عبدالله عباسی به عنوان رئیس دانشکده فنی و مهندسی گرمسار، دکتر شیرویه پیروی چشناسر به عنوان رئیس مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا، دکتر علی منظم اسماعیل پور به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی، دکتر حمید رضا طیبی نسب به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی، دکتر علیرضا تمیزی به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی، دکتر کامران جباری به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی، دکتر رضا مظفری به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور استان قم، دکتر فریدون احمدی به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور استان کردستان، دکتر محمد حسین مهدوی نژاد به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور استان یزد، دکتر صدیقه واعظی فر به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور استان اصفهان مورد تأیید اعضای کمیته منتخب تأیید رؤسای دانشگاه‌ها قرار گرفتند.