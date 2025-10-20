پخش زنده
امروز: -
هفدهمین نمایشگاه بینالمللی کفپوش، موکت، فرش ماشینی و صنایع وابسته، طی روزهای گذشته، با استقبال کم نظیر مخاطبان مواجه شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما:هفدهمین نمایشگاه بینالمللی کفپوش، موکت، فرش ماشینی و صنایع وابسته، طی روزهای گذشته، با استقبال کم نظیر مخاطبان از جمله مقامات دولتی، کارشناسان و محققان و صاحبان صنایع مواجه شده است.
طی این مدت، سالنها و غرفهای محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران شاهد حضور دور از انتظار مخاطبان نمایشگاه حوزه صنعت فرش ماشینی، موکت، فرش ماشینی و صنایع وابسته بود. این استقبال به حدی است که تردد داخل سالنهای نمایشگاه به سختی صورت میگیرد و داخل غرفهها نیز، مسولان شرکتها در حال گفتوگو با بازدیدکنندگان و عقد قردادهای تجاری هستند.
هفدهمین نمایشگاه بینالمللی کفپوش، موکت، فرش ماشینی و صنایع وابسته در روزهای گذشته همچنین شاهد حضور مقامات مختلف از وزارتخانههای صنعت معدن و تجارت وزارت راه شهرسازی، معاون علمی ریاست جمهوری و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود. همچنین مقامات مختلف نیروی انتظامی و پلیس راهور نیز از نمایشگاه بازدید کردند.
حضور محققان، استان دانشگاه ها، کارشناسان و دانشجویان حوزه صنعت فرش ماشینی و حضور چند هیئت تجاری از کشورهای همسایه از جمله هند، پاکستان و افغانستان نیز نوید روزهای خوبی را برای صنعت تاسیسات و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی کشورمان میدهد.
همزمان با برپائی هفدهمین نمایشگاه بینالمللی کفپوش، موکت، فرش ماشینی و صنایع وابسته، بیش از ۱۵ پنل و کارگاه تخصصی، آموزشی با حضور کارشناسان، محققان، استان دانشگاهها وصاحبان بنگاههای اقتصادی و صنعتی، در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار شد.
در هفدهمین نمایشگاه بینالمللی کف پوش، موکت، فرش ماشینی و صنایع وابسته، فرشهای ضدلک، ضد میکروب و فرشهای با عرض بلند که در کارخانههای ایرانی تولید شده است و فرش آنتی باکتریال صد در صد اکریلیک، به نمایش عموم گذاشته شده است.
آقای محمود تولایی رئیس شورای سیاست گذاری هفدهمین نمایشگاه بینالمللی کفپوش، موکت، فرش ماشینی و صنایع وابسته گفت؛ در این نمایشگاه انواع فرشهای ماشینی، صنایع و تجهیزات وابسته، واحدهای تولیدکنندگان نخ، انواع پارکت، واحدهای طراحی فرش، دستگاههای خط تولید، انواع کف پوش، موکت، قطعات و ماشینآلات مربوطه، مواد اولیه و همچنین نوآوری در عرضه تولید و خدمات این حوزه به نمایش گذاشته شده است.
وی اضافه کرد: برگزاری جشنواره و کارگاههای آموزشی طراحی فرش ماشینی، بازیافت فرش و کفپوش، نخ فرش و مواد اولیه، برگزاری نشست هماندیشی روسای اتحادیهها و هماهنگی برای حضور دو هیئت تجاری و بازرگانی خارجی برخی از برنامههای جانبی هفدهمین نمایشگاه بینالمللی کفپوش، موکت، فرش ماشینی و صنایع وابسته است.
گفتنی است صنعت فرش ماشینی یکی از صنایع تأثیرگذار در صنعت نساجی کشور است که طی سالهای اخیر رشد و توسعه مناسبی داشته و تنها در منطقه کاشان، آران و بیدگل بیش از هزار واحد تولیدکننده فرش ماشینی ابجاد و این منطقه را به قطب تولید این محصول در کشور و حتی منطقه تبدیل کرده است. صنعت فرش ماشینی حدود ۵۰ درصد از ارزش صادرات سالیانه صنایع نساجی را به خود اختصاص داده و علاوه بر اشتغالزایی مناسبی که در کشور ایجاد کرده، سالانه حدود ۳۵۰ میلیون دلار ارزآوری به همراه دارد. ظرفیت نصبشده صنعت فرش ماشینی در کشور بالغ بر ۱۲۰ میلیون متر مربع است و تولید سالیانه آن به ۸۰ میلیون مترمربع میرسد که حدود ۵۰ میلیون متر مربع آن در داخل کشور مصرف میشود. به عبارت دیگر، مصرف سرانه فرش ماشینی در کشور حدود ۲.۳ متر مربع است و مازاد آن نیز به بازارهای جهانی صادر میشود که در صورت تأمین نقدینگی مورد نیاز و تسهیل تجارت خارجی، امکان تولید سالانه تا مرز ۱۰۰ میلیون متر مربع و صادرات ۵۰ میلیون متر مربع دور از ذهن نیست.