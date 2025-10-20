پخش زنده
نخستین سالن تخصصی کاراته شهرستان جهرم به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سالن تخصصی کاراته شهید امیرعلی حاجیزاده در شهرستان جهرم با زیربنای ۹۲۰ متر مربع و با صرف ۱۵ میلیارد تومان هزینه از محل اعتبارات بازآفرینی شهری وزارت راه و شهرسازی ساخته شد.
سالن شهید حاجیزاده نخستین فضای تخصصی کاراته در شهرستان جهرم است که با زیرساختهای استاندارد برای تمرینات و مسابقات حرفهای تجهیز شده و ظرفیت مناسبی برای رشد ورزشکاران این رشته فراهم کرده است.
این مجموعه نقش مؤثری در ارتقای سطح ورزش قهرمانی، افزایش نشاط اجتماعی و توسعه زیرساختهای ورزشی شهرستان جهرم دارد.