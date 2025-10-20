به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سالن تخصصی کاراته شهید امیرعلی حاجی‌زاده در شهرستان جهرم با زیربنای ۹۲۰ متر مربع و با صرف ۱۵ میلیارد تومان هزینه از محل اعتبارات بازآفرینی شهری وزارت راه و شهرسازی ساخته شد.