فرمانده انتظامی بابل از کشف ۶ هزار قطعه لوازم جانبی موبایل قاچاق در یک شرکت باربری این شهرستان خبر داد و گفت: یک متهم در این رابطه دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ علی داداش تبار فرمانده انتظامی شهرستان بابل گفت: در تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سلب تحرک از قاچاقچیان و ناامن کنندگان اقتصاد کشور، ماموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان بابل با انجام بررسیهای تخصصی و اشراف اطلاعاتی از دپوی لوازم جانبی قاچاق موبایل در یک شرکت باربری در این شهرستان اطمینان حاصل کردند.
او با اشاره به هماهنگی قضائی در این رابطه، افزود: در بازرسی از شرکت باربری شش هزار قطعه لوازم جانبی موبایل قاچاق به ارزش ۱۸ میلیارد ریال کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان بابل گفت:در این رابطه یک نفر دستگیر و تحویل مرجع قضائی شد.
سرهنگ داداش تبار در پایان با اعلام اینکه پلیس با تمام توان با سودجویان و قاچاقچیان و مخلان نظم و امنیت اقتصادی مقابله میکند، افزود: مردم نیز میتوانند در صورت مشاهده یا اطلاع از هرگونه موارد مشابه، مراتب را سریعا به مرکز فوریتهای پلسی ۱۱۰ گزارش کنند.