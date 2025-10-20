باز چرخانی آب تنها راه رهایی از خشکسالی
معاون استاندار و فرماندار تهران با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آبی و مقابله با پدیده فرونشست، گفت: با توجه به خشکسالیهای پیاپی و برداشتهای زیاد از منابع زیرزمینی، دیگر چارهای جز حرکت به سمت استفاده از فناوریهای نوین و بازچرخانی آب نداریم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
حسین خوش اقبال گفت: با توجه به تداوم خشکسالی و افزایش برداشت از منابع زیرزمینی، چارهای جز بهرهگیری از فناوریهای نوین و بازچرخانی آب برای رفع مشکلات آبی پایتخت وجود ندارد.
وی افزود: اقدامات اخیر نشان دهنده دغدغه تأمین و مدیریت بهینه آب از اولویتهای جدی وزارت نیرو و نهادهای مرتبط است.
خوش اقبال با اشاره به خشکسالی چند سال اخیر و برداشتهای سنگین از منابع زیرزمینی ادامه داد: اکنون بیش از پنج سال است که تهران با خشکسالی روبروست و در چنین شرایطی باید از تجربه جهانی و فناوریهای روز برای بازگرداندن آب به چرخه مصرف شهری استفاده کنیم.
فرماندار تهران تصریح کرد: در این مسیر، همکاری میان وزارت نیرو، شورای اسلامی شهر و شهرداری تهران بسیار اهمیت دارد و خوشبختانه تلاشهای گستردهای برای تحقق این همافزایی در جریان است
وی خاطرنشان کرد: جلساتی میان فرمانداری، شورای شهر و شهرداری تهران برای بررسی نحوه استفاده بهینه از پسابها و توسعه طرحهای بازچرخانی در هفته آینده برگزار خواهد شد تا با برنامهریزی مشترک، اقدامات مؤثرتری در این حوزه انجام شود.