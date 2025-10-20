امسال فصل سوم کاوش در کاخ سلیمانی البرز آغاز شده است که شامل ضلع جنوبی بنا می‌شود و داده‌های مهمی از دوره‌های قاجار و پهلوی اول و دوم به دست آمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز ، معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز با تأکید بر اهمیت تاریخی کاخ‌موزه سلیمانی، گفت: این اثر شاخص قاجاری، با ارزش‌های منحصر به فرد معماری و هنری خود، محور تلاش‌های مرمتی و کاوش‌های علمی ما برای احیا و حفاظت از میراث فرهنگی استان البرز است و هدف اصلی، انتقال این گنجینه تاریخی به نسل‌های آینده است. شهباز محمودی گفت: کاخ‌موزه سلیمانی یکی از بناهای شاخص استان البرز است که به دوره قاجاریه تعلق دارد این کاخ نخستین بنایی است که در دوره خود بر روی پیلوت بنا شده است. علاوه بر آن، این کاخ‌موزه میزبان تنها نقاشی موجود از آقا محمدخان قاجار در جهان است. نقاشی‌ای که الگویی برای بسیاری از آثار بعدی بوده است. بنابراین ترکیب این دو ویژگی، یعنی اصالت معماری و وجود نقاشی تاریخی، کاخ‌موزه سلیمانی را به یک اثر شاخص تبدیل کرده است.

وی بیان کرد: در سال‌های گذشته، تلاش‌های زیادی برای بازسازی و مرمت این بنا صورت گرفت. بسیاری از نقاشی‌های داخل کاخ که بر اثر گذر زمان آسیب دیده بودند، با استفاده از عکس‌های قدیمی و زحمات استادکاران خبره بازسازی شدند،مرمت‌ها محدود به نقاشی‌ها نبود و شامل سایر بخش‌های بنا، از جمله حوض‌ها، آجرکاری‌ها و سازه‌های فرعی نیز شد.

محمودی درباره کاوش‌های انجام شده در این کاخ موزه نیز توضیح داد: فصل اول کاوش‌ها بر برج پنج‌طبقه مجاور کاخ متمرکز بود و اطلاعات مهمی از ساختار این برج به دست آمد. در فصل دوم، حوض ضلع شمالی کاخ کشف و مرمت شد. امسال نیز فصل سوم کاوش آغاز شده است که شامل ضلع جنوبی بنا می‌شود در فصل سوم، داده‌های مهمی از دوره‌های قاجار و پهلوی اول و دوم به دست آمد. این یافته‌ها شامل سازه‌ها، آجرکاری‌ها و شبکه آب و فاضلاب است.

وی درباره امکان تبدیل این بنا به سایت موزه گفت: با توجه به داده‌های موجود، ظرفیت تبدیل کاخ‌موزه سلیمانی به یک سایت موزه کامل وجود ندارد، اما ارزش تاریخی بنا به حدی است که تمام یافته‌های کاوش باید محافظت شوند و از این ظرفیت می‌توان به عنوان سایت باستان‌شناسی بهره برد.

محمودی در تشریح برنامه‌های آینده مرمتی گفت: ضلع جنوبی حوض با استفاده از مصالح سنتی و مطابق با روش‌های تاریخی مرمت خواهد شد تا اصالت بنا حفظ شود. پس از اتمام این مرحله، ضلع شمالی حوض نیز احیا خواهد شد.

این مسئول تاکید کرد: تمام اقدامات مرمتی و کاوشی با رعایت اصول علمی انجام می‌شود و داده‌های کشف شده مستندسازی می‌شوند تا برای پژوهشگران و علاقه‌مندان قابل دسترسی باشد. هدف ما این است که نسل‌های آینده نیز بتوانند از این میراث فرهنگی بهره‌مند شوند.

وی گفت: حفظ هویت تاریخی، مرمت علمی و کاوش اصولی سه رکن اصلی پروژه کاخ‌موزه سلیمانی است. هدف ما این است که این بنا به عنوان یک اثر شاخص تاریخی و فرهنگی برای پژوهشگران و عموم مردم حفظ شود و بتواند نقش آموزشی و فرهنگی مهمی ایفا کند.