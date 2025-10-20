نمایندگان گلف ایران امروز ۲۸ مهر ماه راهی امارات، میزبان مسابقات گلف آماتور قهرمانی آسیا و اقیانوسیه ۲۰۲۵ می‌شود.

اعزام نمایندگان گلف ایران به مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه ۲۰۲۵

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات گلف آماتور قهرمانی آسیا و اقیانوسیه AAC از تاریخ اول آبان ماه به میزبانی شهر دبی کشور امارات برگزار می‌شود.

ابراهیم نوری به‌عنوان ورزشکار و حسن کریمیان به‌عنوان سرمربی تیم ملی، نمایندگان گلف ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا و اقیانوسیه ۲۰۲۵ هستند که ۲۸ مهر ماه راهی امارات می‌شوند.

مهرداد جمشیدی دبیرکل فدراسیون گلف نیز به منظور شرکت در مجمع عمومی سالیانه کنفدراسیون آسیا- اقیانوسیه و نیز حضور در جلسات فنی مسابقات، تیم اعزامی به امارات را همراهی خواهد کرد.

گفتنی است ۲۹ مهرماه نخستین جلسه تمرینی گلفر‌ها در دبی برگزار شده و ۳۰ مهرماه مراسم افتتاحیه مسابقات برگزار خواهد شد.

این رقابت‌ها ۴ آبان ماه با برگزاری مراسم اختتامیه به پایان خواهد رسید.