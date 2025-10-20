معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: زیرساخت‌های حمل‌ونقل، بنیان توسعه همه‌جانبه مناطق گردشگری به‌شمار می‌روند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،سید عبدالله ارجائی در حاشیه آیین بزرگداشت دومین سالروز ثبت جهانی روستای کندوان، ضمن اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل در رونق گردشگری، با تأکید بر ضرورت تعریض محور دسترسی به این روستای جهانی، همکاری و هم‌افزایی دو وزارتخانه راه و گردشگری را در تسریع اجرای این طرح ضروری دانست.

معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی درخصوص محور دسترسی به کندوان گفت: حضور ما در این آیین نماد همکاری و درک مشترک میان دستگاه‌های اجرایی است و نشان از خوش‌سلیقگی مسئولان و نمایندگان منطقه در صیانت و معرفی این ظرفیت ارزشمند دارد.

وی با تأکید بر اینکه توسعه گردشگری بدون فراهم‌سازی زیرساخت‌های حمل‌ونقل ممکن نیست، افزود : یکی از اقداماتی که می‌تواند در تسریع روند توسعه گردشگری روستایی کندوان و حوزه‌های بوم‌گردی و طبیعت‌گردی مؤثر باشد، تعریض محور دسترسی به کندوان است که با مشارکت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی می‌تواند با سرعت بیشتری به نتیجه برسد.

معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی گفت : در صورت نبود مشارکت و هم‌افزایی میان دو وزارتخانه، انجام این طرح ناگزیر باید مسیر‌های اداری و بودجه‌ای طولانی‌تری را طی کند. از این‌رو درخواست ما از بخش گردشگری کشور آن است که در چارچوب تفاهم‌های موجود، اجرای تعریض محور کندوان را در اولویت همکاری قرار دهیم تا در اسرع وقت بتوانیم عملیات اجرایی آن را آغاز کنیم.

ارجائی افزود : زیرساخت‌های حمل‌ونقل، بنیان توسعه همه‌جانبه مناطق گردشگری به‌شمار می‌روند و توجه به این حوزه، گامی مؤثر در ارتقای کیفیت سفر، افزایش سرمایه‌گذاری و تثبیت جایگاه کندوان به‌عنوان نخستین روستای جهانی کشور است.