به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا گفت: مأموران انتظامی ایستگاه بازرسی شهید امامی و یگان تکاوری پلیس اصفهان هنگام بررسی خودرو‌های عبوری، به یک وانت نیسان مشکوک و آن را متوقف کردند.

شکرالله پورخاقان با اشاره به توقیف خودرو و محموله آن افزود: خودروی حامل ۲۹۵ کارتن انبه خارجی به وزن یک تُن و ۱۸۰ کیلوگر به دلیل نداشتن مدارک قانونی و گمرکی مربوط توقیف شد.

وی ارزش بسته‌های کشف شده را چهار میلیارد ریال اعلام کرد و ادامه داد: فرد متخلف پس از تشکیل پرونده برای اجرای مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.