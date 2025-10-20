به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، شهردار شهرکرد گفت: جشنواره ملی نمد ۱۴ تا ۲۰ آذر امسال با حضور نمدمالان، رنگرزها، محققان، مروجان، استادان و تولیدکنندگان ابزار و دستگاه‌های مرتبط برگزار می‌شود

محمدحسین واحدیان افزود: بررسی علمی حوزه نمد، بررسی کاربرد نمد در صنعت، نشست صمیمی با هنرمندان سنتی نمد، ارائه هنر‌های مرتبط با نمد و بُعد بین‌المللی نمد از اهداف برگزاری «جشنواره ملی نمد شهرکرد» به‌شمار می‌رود.

وی افزود: تجلیل از فعالان، برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه‌های تخصصی، بازدید از مسیر گردشگری فرهنگ و هنر و گشایش نمایشگاه تخصصی از برنامه‌های مرتبط با جشنواره ملی نمد شهرکرد است.