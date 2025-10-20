معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان ایلام کلیه مشمولان فارغ التحصیل دانشگاه ها، دیپلم و زیر دیپلم را که دارای برگ آماده به خدمت پایه خدمتی آبان ماه سال ۱۴۰۴ هستند به خدمت سربازی فراخواند.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ سرهنگ «جعفر فیضی»معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان ایلام اظهار داشت: برابر ابلاغیه صادره از سازمان وظیفه عمومی فراجا، کلیه مشمولان استان ایلام که برگ آماده به خدمت به تاریخ یکم آبان ماه سال ۱۴۰۴ دریافت کرده‌اند، می‌بایست با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰)، برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش را دریافت و برابر اطلاعات مندرج درآن اقدام کنند.

وی افزود: کلیه مشمولان دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی، دیپلم و زیردیپلم می‌بایست روز پنجشنبه یکم آبان ماه سال ۱۴۰۴ درساعت، محل و مراکزی که در برگ معرفی نامه مشمولان اعلام شده، حضور یابند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان ادامه داد: مشمولان می‌بایست اصل مدارک مورد نیاز اعم از برگ آماده به خدمت، برگ محل مراجعه، برگ واکسیناسیون، کارت ملی و شناسنامه، مدارک مربوط به شرایط خاص مانند:تاهل، گواهی فوت والدین، جانبازان بالای ۱۰ درصد، خانواده درجه یک شهدا و... را به همراه خود داشته باشند.

سرهنگ فیضی عنوان کرد: عدم حضور به موقع در زمان و محل‌های تعیین شده، غیبت محسوب شده و برابر ماده ۱۰ و ۵۸ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد.