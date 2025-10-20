رئیس فدراسیون والیبال گفت: با توجه به درخواست خانواده صابر کاظمی و مشورت کادر پزشکی تصمیم بر آن شد که صابر با تجهیزات کامل به ایران منتقل شود.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال درخصوص آخرین شرایط وضعیت صابر کاظمی بازیکن والیبال ایران اظهار داشت: براساس درخواست خانواده صابر کاظمی و با مشورت کادر پزشکی تصمیم بر آن شد که صابر را با تجهیزات و امکانات کامل به یکی از مجهزترین بیمارستان‌های کشور منتقل کنیم.

وی ادامه داد: این انتقال کار بسیار دشواری خواهد بود، چون نیازمند به هماهنگی با بیمارستان، دولت و هواپیمایی قطر است. این انتقال علاوه بر مشکلات اجرایی، دارای ریسک زیادی است، اما چون در دو روز گذشته تغییری در شرایط جسمی صابر ایجاد نشده است و کادر پزشکی قطری خبر‌های امیدوار کننده‌ای را اعلام نمی‌کنند، تنها امیدِ باقی مانده، انتقال صابر به یکی از مجهزترین بیمارستان‌های کشور با حضور کادر مجرب درمانی است.