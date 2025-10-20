پخش زنده
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، بر هماهنگی میان بخش خصوصی و دولت در مسیر اجرای طرحها و ضرورت رفع موانع پیشروی سرمایهگذاران تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدرضا صالحیامیری امروز با همراهی تعدادی از مدیران وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی از بخشهای مختلف مجتمع تجاری–اداری در حال ساخت در منطقه ۲۲ تهران بازدید و روند پیشرفت پروژهها و وضعیت طرحهای گردشگری اطراف دریاچه چیتگر را بررسی کرد.
در جریان این بازدید، وزیر میراثفرهنگی با مجریان پروژه گفتوگو و ضمن بررسی وضعیت پیشرفت فیزیکی، بر هماهنگی میان بخش خصوصی و دولت در مسیر اجرای پروژهها و ضرورت رفع موانع پیشروی سرمایهگذاران تاکید کرد.
صالحیامیری همچنین به بررسی میدانی وضعیت طرحهای گردشگری اطراف دریاچه چیتگر پرداخت و بر ضرورت نظارت مستمر و مدیریت یکپارچه پروژههای گردشگری و شهری تاکید کرد.
این مجتمع تجاری–اداری در قالب برجی ۳۰ طبقه در حال ساخت است که شامل هشت طبقه منفی، یک طبقه همکف و ۲۱ طبقه مثبت میشود. در این ساختمان، طبقات منفی یک تا سه برای فضاهای تجاری، طبقات چهارم تا ششم برای خدمات هتلینگ و طبقات هفتم تا بیستویکم برای فضاهای اداری پیشبینی شده است.
همچنین امروز وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با همراهی جمعی از مدیران ارشد این وزارتخانه با حضور در محل ساخت یک هتل پنجستاره در شمال تهران، ضمن بررسی آخرین وضعیت پیشرفت این طرح ملی، بر ضرورت حمایت از سرمایهگذاران بخشخصوصی و تسریع در تکمیل زیرساختهای گردشگری کشور تاکید و دستورات لازم برای تسریع در تکمیل و بهرهبرداری از این پروژه شاخص گردشگری را صادر کرد.
صالحیامیری در این بازدید با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای اقامتی با استانداردهای بینالمللی در کلانشهر تهران افزود : پروژههایی از این دست، نماد اعتماد بخش خصوصی به آینده صنعت گردشگری کشور است و وزارت میراثفرهنگی با تمام توان از تکمیل آنها حمایت میکند.
پروژه این هتل پنجستاره با ۱۸۶ اتاق، دو رستوران، دو سالن بزرگ پذیرایی هر یک با ظرفیت ۶۰۰ نفر و طراحی منحصربهفرد بهصورت جزیرهای با دید ۳۶۰ درجه از تمامی اتاقها، تاکنون ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در مرحله نهایی تجهیز و آمادهسازی قرار دارد.
این هتل در ۲۲ طبقه و با حجم سرمایهگذاری یک همت از سوی بخش خصوصی در حال احداث است که با بهرهبرداری کامل، زمینه اشتغال مستقیم برای ۱۸۰ نفر و غیرمستقیم برای ۲۵۰ نفر را فراهم میکند.
وزیر میراثفرهنگی همچنین با تاکید بر ضرورت حمایت تسهیلاتی از پروژههای راهبردی صنعت گردشگری، دستور انجام مکاتبات لازم برای تخصیص منابع مالی جهت تکمیل این پروژه را صادر کرد.