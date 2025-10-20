بانک مسکن با پرداخت بیش از ۲۶ هزار فقره تسهیلات خرید واحد مسکونی در نیمه نخست امسال، رشد چشم‌گیری در ارزش و تعداد وام‌های اعطایی نسبت به سال گذشته به ثبت رساند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، سیدمحسن فاضلیان، عضو هیات مدیره و معاون امور اعتباری بانک مسکن گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان شهریورماه، بالغ بر ۲۶ هزار و ۱۲۵ فقره وام خرید واحد مسکونی به متقاضیان پرداخت شده است.

به گفته وی، مجموع تسهیلات پرداختی در این بخش به بیش از ۱۶۳ هزار و ۴۵۸ میلیارد ریال رسیده است.

او افزود: میزان تسهیلات اعطایی در این بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد ۲۲ درصد و از لحاظ ارزش ریالی ۴۴ درصد رشد داشته است.

فاضلیان اعطای به‌موقع تسهیلات را عاملی مؤثر در رونق بازار مسکن و افزایش قدرت خرید متقاضیان عنوان کرد.

بر پایه آمار ارائه‌شده، بانک مسکن در سال ۱۴۰۳ نیز بیش از ۳۲۵ هزار و ۷۸۶ میلیارد ریال تسهیلات خرید مسکن در قالب حدود ۵۸ هزار قرارداد پرداخت کرده بود.

معاون اعتباری بانک مسکن همچنین از رشد بیش از ۱۱۳ درصدی در تسهیلات تعمیر واحدهای مسکونی در نیمه نخست امسال خبر داد؛ به‌طوری‌که ۱۹ هزار و ۶۵۳ فقره تسهیلات به ارزش بیش از ۴۴ هزار و ۵۹۹ میلیارد ریال پرداخت شده است.

او سقف وام‌های خرید مسکن از محل اوراق تسه را برای تهران پنج میلیارد، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر چهار میلیارد و سایر شهرها سه میلیارد ریال اعلام کرد.

فاضلیان یادآور شد درصورت استفاده مشترک از تسهیلات توسط زوجین یا بستگان درجه‌یک، سقف‌ها تا دو برابر افزایش می‌یابد.

این مقام بانکی سقف تسهیلات جعاله تعمیر مسکن را نیز دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال عنوان کرد که هم‌زمان با وام خرید مسکن قابل پرداخت است.

به گفته وی، سیاست اعتباری بانک مسکن در سال جاری بر گسترش دامنه بهره‌مندی خانوارها و تسهیل دسترسی به منابع مالی خرید و بهسازی مسکن متمرکز شده است.