پخش زنده
امروز: -
۲۰ درصد از طرح فیبر نوری در مهاباد تاکنون اجرا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس شرکت مخابرات شهرستان مهاباد گفت: تاکنون ۲۵ کیلومتر از طرح توسعه شبکه فیبر نوری منازل و کسبوکارها (FTTH) در این شهرستان اجرا شده که معادل ۲۰ درصد از کل پروژه است.
شهرام نیلوفری، با بیان اینکه این طرح با هدف توسعه دسترسی شهروندان به اینترنت پرسرعت انجام شده است، افزود: سال گذشته در مجموع ۲۰ کیلومتر و امسال نیز پنج کیلومتر توسعه فیبر نوری در بخش منازل و کسبوکارها انجام شده که این روند همچنان ادامه دارد.
نیلوفری، با بیان اینکه هماکنون بیش از دو هزار و ۵۰۰ خانوار مهابادی از خدمات اینترنت پرسرعت بهرهمند شدهاند، اظهار کرد: مرحله دوم عملیات کابلگذاری در پنج منطقه شهری به پیمانکار واگذار شده و در آینده نزدیک اجرایی میشود.
وی گفت: بر اساس برنامهریزی انجامشده، شرکت پیمانکار متعهد شده است در مجموع ۷۰ کیلومتر توسعه شبکه فیبر نوری را در سطح شهر اجرا کند.
نیلوفری، با بیان اینکه این طرح ظرف سه سال آینده بهطور کامل به بهرهبرداری خواهد رسید و کابلهای مسی قدیمی بهصورت کامل با کابلهای فیبر نوری جایگزین میشوند، افزود: طرح توسعه فیبر نوری از مهمترین برنامههای دولت چهاردهم و از طرحهای راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به شمار میرود که نقش مهمی در تحول دیجیتال و رشد اقتصادی کشور ایفا میکند.
وی اضافه کرد: با اجرای این طرح، ظرفیتسازی لازم برای افزایش مشترکان تلفن ثابت، توسعه پهنای باند، دایری جدید سرویسهای FTTH، ADSL و VDSL و همچنین گسترش خدمات دیتا در بخشهای خانگی و تجاری فراهم خواهد شد.
رئیس شرکت مخابرات شهرستان مهاباد، با اشاره به اینکه با بهرهبرداری از این پروژه سرعت اینترنت حداقل ۲۰ برابر افزایش مییابد، افزود: فیبر نوری زیرساختی پرسرعت است که پاسخگوی نیازهای ارتباطی مردم در استفاده از شبکه ملی اطلاعات و اینترنت پایدار خواهد بود.