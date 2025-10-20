به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، همایش «جنگ و میراث‌فرهنگی برنامه‌ریزی و آمادگی » ، به همت پژوهشکده ابنیه و بافت امروز در محل پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری برگزار شد.

در مراسم افتتاحیه این همایش که با حضور پژوهشگران، محققان و اندیشمندان حوزه‌های میراث‌فرهنگی برگزار شد ، محمد ابراهیم زارعی رئیس پژوهشگاه و علیرضا انیسی دبیر علمی همایش سخنرانی کردند.

در این همایش در قالب دو نشست علمی با مدیریت علیرضا انیسی و غلامرضا رحمانی اعضای هیئت علمی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، عناوین «فناوری‌های نوین و تجارب جهانی در حفاظت از میراث فرهنگی در شرایط جنگی: امکان‌سنجی اجرای الگو‌های بین‌المللی در ایران در پرتو رخداد‌های ۲۰۲۵، واحد جولایی»، «راهبرد‌های مدیریت بحران برای حفاظت از آثار فرهنگی روباز در برابر تهدیدات ناشی از جنگ، شیبا خدیر»، «مقایسه تطبیقی راهبرد‌های حفاظت از میراث فرهنگی در درگیری‌های نظامی: مطالعه موردی جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل و جنگ اوکراین و روسیه، فاطمه علیمیرزایی»، «نقش تصمیم‌گیری‌های مدیریتی در حفاظت از میراث فرهنگی در شرایط جنگی، ملیحه مهدی‌آبادی» و «موزه ملی و جنگ ۱۲ روزه، جبرئیل نوکنده»، بررسی شد .

دومین روز از همایش «جنگ و میراث‌فرهنگی برنامه‌ریزی و آمادگی» ، فردا ۲۹ مهرماه در قالب دو نشست علمی پذیرای علاقه‌مندان است.