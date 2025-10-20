در آستانه شهادت حضرت‌ام ابیها، فاطمه زهرا (س) و ایام فاطمیه، ساری مرکز مازندران میزبان ملی برگزاری دعای ندبه انتظار فرج خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در راستای اجرای برنامه ملی دعای ندبه هیئات رزمندگان اسلام و میزبانی ساری در نهم آبان ماه، هیئت رزمندگان اسلام مازندران با آیت الله محمدی لائینی نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی در استان علویان، دیدارکردند.

آیت الله لائینی با بیان اینکه این هیئت را رزمندگان دهه ۶۰ به عنوان پرچمداران راه اندازی کردند و پیشتازان مسائل فرهنگی حاضر جامعه هستند تصریح کرد: فعالیت هئیت رزمندگان اسلام به برگزاری دعای ندبه خلاصه نمی‌شود.

نماینده ولی فقیه در مازندران خطاب به آنان تاکید کرد: رزمندگان باید نسبت به همه مسائل حاضر در صحنه باشند و از گوشه نشینی پرهیز کنند.

آیت الله لائینی خواستار برگزاری هفتگی و مستمر دعای ندبه توسط هیئات شهرستانی رزمندگان اسلام در شهر‌ها و مناطق مازندران شد.

مهدی قربانی رئیس هیئت رزمندگان اسلام مازندران هم در گردهمایی مسئولان این هیئت در دیدار با آیت الله محمدی لائینی امام جمعه مرکز استان و نماینده مقام معظم رهبری در مازندران با بیان اینکه این نشست بهره گیری از رهنمود‌های نماینده مقام معظم رهبری است تاکید کرد: در راستای برگزاری شایسته، آئین دعای ندبه انتظار با پخش سیمای ملی به میزبانی ساری برگزار می‌شود..

وی با اشاره به ایجاد و آغاز فعالیت هیئت رزمندگان اسلام مرکز مازندران (شهرستان ساری)، نهم آبان ماه سال جاری را روز برگزاری دعای سراسری و ملی ندبه انتظار به میزبانی مازندران در مصلی جمعه امام خمینی (ره) ساری یاد کرد.