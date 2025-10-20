پخش زنده
صادرات کالا از کاشان در نیمه نخست سال جاری، ۱۰۰ میلیون دلار به ارمغان آورد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛رئیس اداره استاندارد منطقه کاشان با اشاره به شعار امسال هفته جهانی استاندارد، با عنوان "چشم انداز مشترک برای جهانی بهتر" گفت: این شعار بیانگر ضرورت حرکت به سوی بنیانهای علمی، فناورانه در عرصه تولید و بازرگانی است تا شاهد گسترش حضور کالاها و خدمات ایرانی در بازارهای بینالمللی باشیم.
غلامحسین بخردی تولید و تجارت را به هم پیوسته دانست و افزود:تولید باکیفیت تسهیلگر تجارت است و تجارت روان موجب تولید کالاهایی با اقبال جهانی میشود و باید زیرساختهای دانشبنیان، فناوریهای نوین و سیاستهای تشویقی برای صادرکنندگان بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به عملکرد صادراتی منطقه شمال استان اصفهان گفت: در ششماه نخست سال جاری، ۵۸ میلیون تُن محصول به ارزش حدود ۱۰۰میلیون دلار کالا از گمرک کاشان صادر شد که بخش عمده آن مربوط به صنایع فلزی از جمله چدن، آهن و فولاد و فرش است.
بخردی افزود:کشورهای حوزه خلیج فارس و ترکیه، ارمنستان، عراق، افغانستان و گرجستان بهعنوان مهمترین مقاصد صادراتی کاشان شناخته میشوند.
وی ادامه داد: نیمه نخست سال جاری، بیش از ۱۳۰۰بازرسی استاندارد در حوزه تولید توزیع و خدمات در کاشان انجام شد.