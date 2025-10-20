پخش زنده
امروز: -
در مراسمی از یادمان سپهبد شهید علی شادمانی با حضور فرزند شهید و جمعی از مسئولان رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این یادمان در میدان امام حسین، ابتدا خیابان سپهبد شهید علی شادمانی«خیابان بهشت» با اعتبار ۳ میلیارد ریال از محل اعتبارات شهرداری منطقه سه نصب شده است.
سردار فرجی، پیشکسوت دوران دفاع مقدس هم در این مراسم گفت: شهید شادمانی در دوران دفاع مقدس جزو نیروهای بسیار ارزنده بود که پس از پایان جنگ همچنان در مقابل تمامی فتنهها و توطئههای دشمنان ایستادگی کرد تا مزد این جهاد و پایبندی به آرمانهای انقلاب، شهدا و رهبری را گرفت.