به گزارش خبرگزاری صداوسیما، گوئو جیاکون، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، در پاسخ به گزارش‌های رسانه‌ای مبنی بر اینکه عناصر خاکی کمیاب، سویا و فنتانیل از موضوعات مورد بحث طرف آمریکایی با چین خواهد بود، اظهار داشت: «چین در مورد مسائل تجاری با ایالات متحده موضعی یکپارچه و روشن دارد و معتقد است هیچ‌یک از طرفین از جنگ تعرفه‌ای و تجاری سود نمی‌برد.» وی افزود: «هر دو طرف باید مسائل مربوطه را از طریق مذاکره و بر اساس برابری، احترام و منافع متقابل حل و فصل کنند.»

این در حالی است که پیشتر وزارت بازرگانی چین در گزارشی سالیانه، به ۱۱ حوزه کلیدی اشاره کرده بود که در آنها رویه‌های تجاری آمریکا قوانین سازمان تجارت جهانی را نقض کرده است. این سند به‌طور عینی مجموعه‌ای از اقدامات آمریکا، از جمله دور زدن مکانیزم حل اختلاف، اعمال یکجانبه تعرفه‌های متقابل و اقدامات تجاری تبعیض‌آمیز را تشریح کرده و هدف آن آگاه‌سازی جامعه جهانی از اقدامات نادرست واشنگتن است.

پکن پیش از این نیز در مقاطع مختلف بر قصد خود برای حل و فصل نزاع تجاری بر اساس برابری و احترام تأکید کرده است. شیه فنگ، سفیر چین در آمریکا، با هشدار نسبت به تبعات ادامه جنگ تجاری میان دو کشور، تأکید کرد که سیاست فشار حداکثری واشنگتن نه‌تنها به اقتصاد جهانی آسیب می‌زند، بلکه به منافع خود آمریکا نیز لطمه وارد می‌کند. وی از مقامات آمریکایی خواست تا به مسیر عقلانیت بازگردند و نسبت به پیامد‌های جنگ تجاری هشدار داد و گفت: «جنگ تعرفه‌ای یا تجاری را نباید دنبال کرد و نمی‌توان در آن برنده شد.»