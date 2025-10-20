به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ؛ معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در پیامی درگذشت همسر و مادر شهیدان جلیلی گوری را تسلیت گفت.

متن پیام سعید اوحدی به شرح زیر است.

خانواده محترم شهیدان گرانقدر جلیلی گوری

سلام علیکم

ایمان و ایثار مادران شهدا که فرزندان عزیز خویش را در مسیر پاسداشت آرمان‌ها و ارزش‌های والای الهی، اسلامی و انقلابی هدیه کرده‌اند، در وصف نمی‌گنجد و کلمات قادر به ستودن صبر جمیل این بانوان مومن والامقام نیست.

درگذشت بانوی ماجده و مومنه جانباز معزز حاجیه خانم جهان جلیلی قاسم آقا مادر گرامی شهیدان عالی مقام قمر و محمد جلیلی گوری و همسر شهید والامقام علی جلیلی گوری را به شما خانواده محترم تسلیت عرض می‌نمایم.

از منظر ادب و ارادت بر ساحت ایمان و مقام صبرشان ادای احترام نموده و از درگاه پروردگار متعال علو مرتبه ربانی برای آن مرحومه مغفوره و بردباری برای بازماندگان مسالت دارم. امید آن که در جوار فرزندان و همسر شهیدشان قرین رحمت ربوبی گردند.

سعید اوحدی