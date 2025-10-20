وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دولت و مجلس به صورت جدی پیگیری موضوع کالابرگ هستند چراکه این موضوع برای اقشار نیازمند جامعه بسیار مهم است.

دولت و مجلس پیگیر طرح کالابرگ و توسعه آن هستند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم جشن ملی همدلی و اهدا ۳۴۵۹ سری جهیزیه به زوج‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی، افزود: تلاش دولت و مجلس تامین منابع مالی موردنیاز کالابرگ برای گسترش این طرح در راستای حمایت از اقشار کم درآمد و نیازمند جامعه است.

وی با بیان اینکه اعتماد بزرگترین سرمایه هر نظام است، اظهار کرد: همه ما وظیفه د اریم به گونه‌ای عمل کنیم که خدشه‌ای به این اعتماد وارد نشود.

وزیر تعاون با تقدیر از فرماندهان سپاه پاسداران و خیرین نیک اندیش برای مشارکت در تامین نیاز‌های مددجویان بهزیستی، تاکید کرد: سپاه در زمینه کمک به نیازمندان همدلی را ایجاد می‌کند و حمایت‌های مردمی نیز از این اقدامات تقویت می‌شود.

وی با اشاره به رونمایی از چند طرح مهم شامل ایجاد درگاه انتخاب مددجویان توسط خیرین، تفاهمنامه ساخت واحد‌های مسکونی، ارائه جهیزیه و چرخ خیاطی و راه‌اندازی مرکز رصد اورژانس اجتماعی گفت: امروز سازمان بهزیستی کشور از چند کار مهم رونمایی کرد، شاید مهم‌ترین آن، ایجاد درگاهی با همکاری بانک ملی است که در این درگاه خیرین می‌توانند با سرعت و کیفیت خاص، فرد گیرنده را انتخاب کرده و شهر محل دریافت کمک را مشخص کنند، این اقدام ظرفیت بسیار خوبی برای برقراری انطباق بین خیرین و اقشار نیازمند فراهم می‌کند.

وی افزود: کار دومی که انجام شد، تفاهمنامه‌ای بود که با سپاه پاسداران منعقد شد، بر اساس این تفاهمنامه، سپاه احداث هزار واحد مسکونی، ارائه چهار هزار جهیزیه و ۲ هزار چرخ خیاطی را متقبل شده است.

وزیر رفاه و اجتماعی گفت: همچنین یک مرکز رصد اورژانس اجتماعی در حال اجرای مرحله آزمایشی است که ظرفیت بسیار خوبی دارد، این مرکز کنترل کل اورژانس اجتماعی در سراسر کشور را بر عهده داشته، هماهنگی‌ها را انجام می‌دهد و گزارشی از تماس‌ها و نتایج آن ارائه می‌کند، به طور همزمان، مرکز ارائه خدمات را نیز دنبال می‌کند که کاری بسیار مفید در حوزه اورژانس اجتماعی به شمار می‌رود.