ملیپوشان هندبال جوانان پسر ایران در دومین دیدار خود در بازیهای آسیایی جوانان چین را پیش رو دارند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم هندبال جوانان پسر ایران که در نخستین بازی خود در سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان درخشان ظاهر شد و تایلند را با نتیجه ۱۲ -۴۲ درهم کوبید، فردا در دومین دیدار خود در این رقابتها باید به مصاف چین برود.
تیم ایران یکی از مدعیان قهرمانی در این رقابتها به شمار میرود و چین هم نخستین دیدار خود را با پیروزی ۲۵ -۴۰ مقابل امارات متحده عربی به پایان رساند، بنابراین به نظر میرسد هر دو تیم جدال سختی با هم دارند.
دیدار دو تیم جوانان پسر ایران و چین، فردا، سهشنبه، ۲۹ مهر و از ساعت ۱۶:۳۰ به وقت کشورمان آغاز میشود.
در دیگر دیدارهای روز دوم و در بخش پسران تایلند با کویت و امارت متحده عربی با قزاقستان دیدار میکند.
سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان ۳۰ مهر با برگزاری مراسم افتتاحیه بطور رسمی آغاز میشود و تا ۹ آبان به میزبانی بحرین برگزار خواهد شد، اما مسابقات رشته هندبال و چند رشته دیگر زودتر آغاز شده است.