اسرائیل منطقه الجرمق واقع در جنوب لبنان را هدف حمله هوایی شدید قرار داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، دو منطقه المحمودیه و الجرمق واقع در جنوب لبنان ظهر امروز در دو مرحله هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفتند.
بنابر اعلام منابع خبری، جنگندههای رژیم صهیونیستی ظهر امروز دو حمله هوایی، منطقه الجرمق و المحمودیه را هدف قرار دادند.
در پی این حملات، بخشهایی از جنگلهای اطراف الجرمق هدف قرار گرفت که موجب آتشسوزی گستردهای در منطقه شد.
منابع محلی میگویند نیروهای امدادی تلاش دارند از گسترش دامنه آتش سوزی به مناطق مسکونی جلوگیری کنند.