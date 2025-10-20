پخش زنده
کارگاه خیاطی برکت و نمایشگاه اقتصاد مقاومتی در شهرستان فارسان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، فرمانده سپاه قمربنی هاشم استان بر ضرورت حمایت مداوم از چنین طرحهایی تاکید کرد و آن را الگویی موفق برای توسعه اشتغال و خودکفایی اقتصادی دانست.
سردار افضلی افزود: در کنار کارگاه خیاطی برکت، نمایشگاه و فروشگاهی ویژه محصولات اقتصاد مقاومتی نیز برپا شد که در آن، تولیدات بومی و صنایع دستی محلی به نمایش گذاشته شد.
به گفته وی: این نمایشگاه فرصتی برای معرفی توانمندیهای تولیدکنندگان داخلی و تشویق به حمایت از کالای ایرانی فراهم آورد.