اجرای آزمایشی طرح مدرسه هوشمند با حضور رئیس جمهور
نخستین مرحله اجرای آزمایشی طرح مدرسه هوشمند با حضور رئیس جمهور در مدرسه اسماعیلمنش شهرستان قدس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این برنامه آزمایشی که در ۳ بخش «تدریس هوشمند کتب درسی»، «آزمایشگاه هوشمند» و «فناوری شبیهسازی (VR)» طراحی و اجرا شد، آقای پزشکیان با حضور در کلاس درس، از نزدیک، روند اجرای این شیوه نوین آموزشی را ارزیابی و بررسی کرد.
رئیس جمهور در بازدید از این مدرسه و پس از مشاهده اجرای عملی آموزش هوشمند، بر ضرورت رفع نواقص، تکمیل زیرساختها و ارتقای کیفیت محتوای آموزشی، تأکید و دستورهای لازم را در این زمینه صادر کرد.
آقای پزشکیان با توجه به اهمیت تحول در شیوههای یاددهی و یادگیری، اظهار داشت: آموزش مؤثر، آموزشی است که بر پایه مشاهده، درک و تجربه استوار باشد، نه بر حفظ صرف مفاهیم. هنگامی که مفاهیم از قالب واژه فراتر بروند و به صورت تصویر و تجربه عینی درآیند، در حافظه دانشآموزان ماندگار خواهند شد و آموزش به معنای واقعی تحقق مییابد.
رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت اتکا نکردن نظام آموزش هوشمند به اینترنت، گفت: زیرساخت آموزش هوشمند باید بر پایه ایجاد مراکز داده ملی و مراکز گردآوری دادهها شکل گیرد؛ بهگونهای که تصاویر و منابع آموزشی مورد نیاز معلمان به صورت غیر برخط، ذخیره شود و با زمینههای بومی در اختیار معلمان و دانشآموزان، قرار گیرد.
آقای پزشکیان، همچنین تصریح کرد که در کنار این زیرساختهای مستقل، میتوان امکان دسترسی به اینترنت را برای انجام تحقیقات علمی و طرحهای پژوهشی دانشآموزان، فراهم ساخت.
رئیس جمهور گفت: آموزش هوشمند باید تنها به محتواهای دیداری، شنیداری و تعاملی، محدود نماند، بلکه بازدیدهای میدانی و تجربی نیز در برنامه آموزشی گنجانده شود تا دانشآموزان بتوانند از نزدیک با واقعیتهای پیرامون خود آشنا شوند.
آقای پزشکیان با توجه به نقش بنیادین آموزش در توسعه کشور، تصریح کرد: اگر بتوانیم مدارس را بهروز کنیم و کیفیت آموزشی را اصلاح و نظام تعلیم و تربیت را ارتقا دهیم، بیتردید بسیاری از مشکلات کشور قابل حل خواهد بود. نسل امروز، سرمایه حقیقی ایران است و اگر درست آموزش ببیند، توانایی حل همه چالشهای آینده را خواهد داشت.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با رد تعبیر «نسل z» برای توصیف نسل کنونی، گفت: من با اینگونه تقسیمبندیها موافق نیستم. اگر ما از رشد علمی و آموزشی عقب بمانیم و ناتوانی خود را به نسل جوان نسبت دهیم، این خطاست. باید با بهروز رسانی شیوههای آموزش و همراهی با تحولات زمان، نسل جدید، راهی که نسل ما پیموده است، قویتر، علمیتر و فنیتر ادامه دهد.
آقای پزشکیان در ادامه سخنان خود با توجه به گسترش تولید محتوا در فضای ارتباطی امروز، تأکید کرد: در دنیای امروز، محتواهای فراوانی در حال تولید بوده، اما هنر آموزش آن است که بهترین و مفیدترین محتواها شناسایی و با شیوهای درست به دانشآموزان منتقل شود.
رئیس جمهور، آموزش را زمینهای برای پرورش مهارتهای بنیادی دانست و گفت: هدف آموزش، تنها انتقال دانش نیست، بلکه باید ۵ مهارت اساسی، از جمله کار گروهی، مدیریت، حل مسئله، ارتباطات هوشمند و توانایی بهکارگیری دانستهها را در دانشآموزان، تقویت کند. تحقق این موضوع، مستلزم برگزاری دورههای توانمندسازی و مهارتافزایی برای معلمان و مربیان است.
آقای پزشکیان، همچنین با تأکید بر نقش مردم در نظام آموزشی کشور، تصریح کرد: با مشارکت و همکاری خانوادهها میتوانیم آموزش با کیفیت و عادلانه را برای همه دانشآموزان فراهم آوریم و به تدریج، نابرابری آموزشی را از میان برداریم.