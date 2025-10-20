پخش زنده
کاظمی تأکید کرد: مدرسهسازی از دشوارترین، اما ماندگارترین حوزههای سرمایهگذاری است، چرا که هر متر مربع فضای آموزشی ساختهشده، آیندهسازان این مرز و بوم را پرورش میدهد و بیتردید این اقدامات، باقیاتالصالحات و ذخیره آخرت خدمتگزاران این عرصه است.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به امضای تفاهمنامه همکاری میان وزارت آموزش و پرورش و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، گفت: همکاری آموزش و پرورش و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نقطه آغاز تحولی بزرگ در نظام تعلیم و تربیت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا کاظمی در آیین انعقاد تفاهمنامه همکاری با ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) افزود: بنیاد برکت، بهعنوان یکی از بازوان اجرایی ستاد فرمان حضرت امام (ره)، تاکنون بیش از سههزار مدرسه در نقاط مختلف کشور احداث کرده که این افتخار بزرگ، گامی ارزشمند در مسیر تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه عدالت آموزشی و محرومیتزدایی است.
وی با اشاره به گستردگی نیازهای آموزش و پرورش در حوزههای مختلف، افزود: آموزش و پرورش یک دستگاه پهنپیکر است و تأمین زیرساختهای آن، از تجهیز کلاسها تا رفاه فرهنگیان و ساخت مدارس، نیازمند همت و عزم ملی است، در همین راستا، همکاری با نهادهایی، چون ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) میتواند نقطه آغاز یک تحول جدید در نظام تعلیم و تربیت کشور باشد.
وزیر آموزش و پرورش ضمن تشکر از حمایتها و نگاه راهبردی دولت و رییس جمهور در حوزه آموزش، گفت: با ادامه این رویکرد و هم افزایی دستگاهها و نهادهای انقلابی، میتوان شاهد تحولی بنیادین در کیفیت، عدالت و کارآمدی نظام تعلیم و تربیت کشور بود.
تفاهمنامه همکاری با هدف توسعه عدالت آموزشی، محرومیتزدایی و تسریع در روند مدرسهسازی در کشور، به امضای وزیر آموزش و پرورش و رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) رسید.