پرداخت حقوق مهرماه بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی از امروز دوشنبه ۲۸ مهر آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، پرداخت حقوق مربوط به مهرماه بازنشستگان و تمامی مستمریبگیران این سازمان، از صبح امروز آغاز و به تدریج طی ۷۲ ساعت به ترتیب حروف الفبا و از طریق بانکهای عامل به حساب اقراد واریز خواهد شد.
پرداخت معوقات مربوط به مشمولین باقی مانده از جانب بانک رفاه کارگران نیز به ترتیب حروف الفبا و طی یک هفته به پایان میرسد.
سامانه پاسخگویی تأمین اجتماعی نیز با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، به صورت شبانهروزی پاسخگوی سوالات ذینفعان میباشد.