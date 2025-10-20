مدیرکل کمیته امداد خمینی استان همدان گفت: ۱۶۵ واحد نیروگاه خورشیدی کوچک مقایس برای مددجویان کمیته امداد نصب و راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، نعمتی افزود: در مجموع در شش ماه نخست سال ۲۴۸ میلیارد ریال تسهیلات نیروگاه خورشیدی کوچک مقایس خانگی در اختیار مددجویان قرار گرفته است.

او تأکید کرد: خانواده‌هایی که امکان راه‌اندازی طرح‌های اشتغال ندارند در اولویت تسهیلات نیروگاه خورشیدی هستند.

مدیرکل کمیته امداد خمینی استان همدان تصریح کرد: راه اندازی دو مزرعه نیروگاهی خورشیدی پنج مگاواتی و دو مگاواتی برای هزار و ۴۰۰ نفر از مددجویان در دست اجراست.