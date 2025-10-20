به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این طرحها شامل پارک موزه مینیاتور اسکو که در زمینی به مساحت نیم هکتار راه‌اندازی شده و ماکت‌های کوچکی از مهمترین جاذبه‌های تاریخی و طبیعی منطقه را در معرض دید عموم قرار داده است.

هتل آپارتمان ۳۰ خوابه که به زیربنای ۷۰۰ متر مربع در دو طبقه احداث شده است. امکانات این هتل شامل ۶ اتاق سوئیت مجهز به بام‌سبز برای استراحت و تفریح مهمانان است.

و بازارچه سوغات آستاری که این بازارچه که توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و با هزینه‌ای افزون بر ۲۰ میلیارد تومان در روستای عنصرود ایجاد شده است و محلی برای عرضه صنایع دستی و محصولات محلی خواهد بود.

معاون گردشگری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی در این مراسم از ثبت ملی پنج روستای جدید گردشگری استان در کشور خبر داد.

بیرام زاده افزود: برای معرفی اثربخش شهرستان اسکو با محوریت روستای جهانی کندوان در عرصه‌های ملی و بین‌المللی، نیازمند توجه ویژه به مقوله بازاریابی و تبلیغات هستیم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بالای گردشگری شهرستان اسکو خاطرنشان کرد: این شهرستان پس از کلیبر، دارای بیشترین تعداد واحد‌های بوم‌گردی در استان است و برنامه‌های آموزشی برای ارتقای کیفیت خدمات و ارائه خدمات درجه یک به گردشگران داخلی و خارجی در دست اجرا داریم.

محمدباقر آقایی فرماندار شهرستان اسکو نیز با اشاره به ظرفیت‌های منحصر‌به‌فرد گردشگری منطقه گفت: توسعه و تقویت زیرساخت‌های گردشگری از اولویت‌های اصلی مدیریت شهرستان است.

وی بر آمادگی فرمانداری برای احیا و بازسازی آثار تاریخی در این شهرستان تأکید کرد و افزود: احیا و بهره‌برداری از جاذبه‌های گردشگری، امکان استفاده بیشتر گردشگران از این ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی را فراهم می‌کند.