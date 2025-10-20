پخش زنده
همزمان با دومین سال ثبت جهانی روستای شگفتانگیز کندوان، بهرهبرداری از سه طرح گردشگری در شهرستان اسکو آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این طرحها شامل پارک موزه مینیاتور اسکو که در زمینی به مساحت نیم هکتار راهاندازی شده و ماکتهای کوچکی از مهمترین جاذبههای تاریخی و طبیعی منطقه را در معرض دید عموم قرار داده است.
هتل آپارتمان ۳۰ خوابه که به زیربنای ۷۰۰ متر مربع در دو طبقه احداث شده است. امکانات این هتل شامل ۶ اتاق سوئیت مجهز به بامسبز برای استراحت و تفریح مهمانان است.
و بازارچه سوغات آستاری که این بازارچه که توسط سرمایهگذاران بخش خصوصی و با هزینهای افزون بر ۲۰ میلیارد تومان در روستای عنصرود ایجاد شده است و محلی برای عرضه صنایع دستی و محصولات محلی خواهد بود.
معاون گردشگری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی در این مراسم از ثبت ملی پنج روستای جدید گردشگری استان در کشور خبر داد.
بیرام زاده افزود: برای معرفی اثربخش شهرستان اسکو با محوریت روستای جهانی کندوان در عرصههای ملی و بینالمللی، نیازمند توجه ویژه به مقوله بازاریابی و تبلیغات هستیم.
وی با اشاره به ظرفیتهای بالای گردشگری شهرستان اسکو خاطرنشان کرد: این شهرستان پس از کلیبر، دارای بیشترین تعداد واحدهای بومگردی در استان است و برنامههای آموزشی برای ارتقای کیفیت خدمات و ارائه خدمات درجه یک به گردشگران داخلی و خارجی در دست اجرا داریم.
محمدباقر آقایی فرماندار شهرستان اسکو نیز با اشاره به ظرفیتهای منحصربهفرد گردشگری منطقه گفت: توسعه و تقویت زیرساختهای گردشگری از اولویتهای اصلی مدیریت شهرستان است.
وی بر آمادگی فرمانداری برای احیا و بازسازی آثار تاریخی در این شهرستان تأکید کرد و افزود: احیا و بهرهبرداری از جاذبههای گردشگری، امکان استفاده بیشتر گردشگران از این ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی را فراهم میکند.