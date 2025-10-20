تازه‌ترین کتاب‌های صوتی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با محور ادبیات و هنر، در سکو‌های شنوتو و فراکتاب منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مرکز آفرینش‌های ادبی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با همکاری گروهی از نوجوانان مستعد و اعضای ارشد باشگاه قاف، کتاب های صوتی فرهنگی‌هنری «رادیو آفرینش» را تولید کرده‌اند.

این کتاب های صوتی با هدف پرورش خلاقیت، تقویت مهارت‌های رسانه‌ای و ترویج گفت‌و‌گو درباره ادبیات و هنر در میان نوجوانان تهیه و تولید شده است.

بر همین اساس، در هر قسمت از این پادکست، نوجوانان به سراغ یکی از چهره‌های شاخص ادبی و هنری کشور می‌روند و در قالب روایت، گفت‌و‌گو و تحلیل، آثار و اندیشه‌های آنان را معرفی می‌کنند.

تاکنون برنامه‌هایی درباره جلال آل‌احمد، نظامی گنجوی، مهدی اخوان‌ثالث، قیصر امین‌پور، نیما یوشیج و دیگر چهره‌های برجسته ادبی ایران تولید شده است.

«آشنایی، در جست‌وجوی معنا، در آستانه‌ی فصلی سرد، سنت‌شکنی، شهسوار منظومه‌های عاشقانه، بهار دلکش، از کتاب تا اکران و مثل یک درخت» اسامی کتاب های صوتی «رادیو آفرینش» به شمار می‌رود.

«رادیو آفرینش» تلاشی است برای آن‌که صدای نوجوانان علاقه‌مند به ادبیات و هنر شنیده شود و نگاه خلاق آنان به فرهنگ، بازتاب یابد.