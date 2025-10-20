معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار: یزد از ابتدای آبان ماه، میزبان سفرای کشور‌های عضو آسه‌آن خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دهستانی با اشاره به روند رو به رشد حضور نمایندگان خارجی در استان گفت: در ادامه تقویت دیپلماسی استانی، اخیراً شاهد بازدید سفرای سه کشور اروپایی از یزد بوده‌ایم و همچنین سفرای کشور‌های عضو آسه‌آن نیز از اول تا سوم آبان ماه سال جاری، میهمان فرهنگ و تمدن این استان خواهند بود.

وی، سیاست کلی دولت چهاردهم را مبتنی بر دیپلماسی اقتصادی و استانی عنوان کرد و افزود: هدف ما، تدوین یک سند اجرایی و برنامه مدون است تا بتوانیم حداکثر بهره‌وری را از ظرفیت‌های موجود در روابط بین‌الملل کسب کنیم.

معاون استاندار یزد خاطرنشان کرد: ما معتقدیم باید در تمامی رویداد‌ها و تعاملات بین‌المللی، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های استان یزد را به خوبی و شایستگی به نمایش بگذاریم و یزد را به عنوان شهری مهمان‌نواز، تاریخی و صاحب فرهنگ غنی به جامعه بین‌الملل معرفی کنیم.