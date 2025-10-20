وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: آخرین نسخه «پروژه آب» با مشارکت دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور تا آخر آبان تقدیم رئیس‌جمهور می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین سیمایی صراف وزیر علوم تحقیقات و فناوری در حاشیه برگزاری مراسم آغاز سال تحصیلی در دانشگاه تربیت مدرس در خصوص آخرین وضعیت حل مشکل آب توسط دانشگاه‌ها گفت: تعدادی از چالش‌های ملی کشور به دانشگاه‌ها واگذار شده است که یکی از این پروژه‌ها، پروژه آب است.

وی افزود: تا آخر آبان‌ماه، آخرین نسخه دانشگاه که با مشارکت دستگاه‌های اجرایی کشور، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاوری، سازمان محیط زیست، سازمان برنامه در حال تهیه شدن است تقدیم رئیس‌جمهور می‌شود.

پیش از این محمد حسین امید رئیس دانشگاه تهران اعلام کرده بود: اکنون ورود به حوزه آب را در دستور کار داریم و بحران آب که به عنوان چالش برای کشور مطرح است را پیگیری می‌کنیم و متعهد شده‌ایم راهکار‌هایی را به دولت ارائه دهیم.