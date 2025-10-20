به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان از فراهم بودن مقدمات و امکانات کشت پائیزه در استان خبر داد و از کشاورزان خواست الگوی کشت را رعایت کنند.

ابراهیم هزارجریبی با اشاره به اینکه کشاورزان برای کشت محصولات مهم مانند گندم و جو این روز‌ها مشغول آماده سازی زمین‌های خود هستند افزود: کارشناسان و مراکز خدمات حمایتی کشاورزی برای کشت بهتر محصولات در کنار کشاورزان هستند.

او همچنین افزود: بهتر است کشاورزان تمام سطح زمین خود را فقط به کشت یک محصول اختصاص ندهند.