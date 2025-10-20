معاون اقامه نماز اداره کل نماز، قرآن و عترت وزارت آموزش و پرورش بر نقش سپاری به دانش آموزان در امر اقامه نماز و بهره گیری از ظرفیت آنها در فعالیت‌های نمازی مدارس تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جلسه راهبران نماز در چهل منطقه آموزش و پرورش خوزستان، به صورت برخط با حضور ستار شجاعی، معاون اقامه نماز اداره کل نماز، قرآن و عترت وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.

شجاعی در این نشست مجازی، ضمن تقدیر از اهتمام به نماز در معاونت پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان خوزستان گفت: دغدغه اصلی مقام عالی وزارت، نماز است، به طوری که در جلسات غیرمرتبط با نماز هم موضوع، نماز مطرح و پیگیری می‌شود. این هنر ما را می‌طلبد که بتوانیم این گفتمان را در لایه‌های بعدی ساری و جاری کنیم.

وی اظهار گرد: گام اول برنامه‌های ما در حوزه نماز، اقامه نماز سراسری در اول مهر با نام «مِهر با مُهر» بود. قدم اول محکم برداشته شد، هدف ما این است که این برنامه تداوم داشته باشد و علاوه بر آن، بعد ترویجی آن نیز برای ما حائز اهمیت است.

معاون اقامه نماز اداره کل نماز، قرآن و عترت وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: گرچه چالش‌هایی در این مسیر وجود دارد، اما در کنار آن موظفیم در سطح مدارس این برنامه‌ها را دنبال کنیم. این برنامه‌ها می‌تواند آسیب‌های اجتماعی را کاهش بدهد.

شجاعی افزود: آنچه مورد انتظار ما است این است که نماز در مدارس بر اساس ظرفیت‌های موجود اقامه شود. آنچه مورد نظر وزیر آموزش و پرورش است، لزوما اقامه نماز جماعت و حضور روحانی در صد در صد مدارس نیست، چنین ظرفیتی وجود ندارد، منظور این است که مدرسه‌ای نباشد، که امکانات حداقلی برای اقامه نماز نداشته باشد و طبق قانون، زنگ ۳۰ دقیقه‌ای نماز نیز باید پیگیری شود. گرچه در بحث واحد‌های آموزشی تداخلاتی وجود دارد، اما مدیریت این مسأله، به عهده متولیان امر به مقتضای استان‌ها است.

وی در ادامه از راهبران نماز به عنوان حلقه‌های میانی تقدیر کرد و گفت: انتظار ما این است که راهبران، زنگ نماز و نمازخانه‌های مدارس را رصد کنند.

معاون اقامه نماز اداره کل نماز، قرآن و عترت وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر نقش سپاری به دانش آموزان گفت: تلاش کنیم دانش آموزان صرفا مخاطب ما نباشند، بلکه از ظرفیت آنها نیز استفاده کنیم. نکته دیگر این است که آموزش ابتدایی، آموزش متوسطه، انجمن اولیا و مربیان نیز باید در کنار اداره قرآن، وظایف خود را در حوزه نماز انجام بدهند.

وی اظهار کرد: اجلاسیه نماز در سطح مناطق و استان جزو اولویت‌های وزات است. برای تقویت این جریان، انتظار داریم از امسال پیش اجلاس نماز مدارس، با هدف شناسایی، تجلیل و معرفی فعالان اقامه نماز برنامه ریزی و اجرا شود.

حجت الاسلام مختار امیری، معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش خوزستان گفت: به کمک مدیران، مربیان و راهبران نماز از روز اول مهر تلاش شد نماز به صورت جماعت در اکثر مدارس اقامه بشود.

وی با بیان اینکه در خوزستان مبحث نماز، با جدیت پیگیری می‌شود، افزود: در کنار راهبران نماز، راهبران ترویج فعالیت‌های قرآن نیز در ۴۰ منطقه استان فعال هستند. علاوه براین، هیئت‌های دانش آموزی نیز با محوریت نماز، در استان شروع به کار کردند.

امیری اظهار کرد: در حوزه معاونت پرورشی و اداره قرآن امسال با هماهنگی حوزه‌های علمیه موفق شدیم پرس لاینی راطراحی کنیم و در اختیار مدیران قرار دهیم تا آن دسته از مدارس که نیاز به یک مبلغ امین با طرح معراج دارند، از این طرح، درخواست خود را مطرح کنند. در مرحله اول بیش از ۱۵۰۰ مدیر، درخواست روحانی و مبلغ برای اقامه نماز و پرسش و پاسخ کردند. در طرح معراج نیز بیش از ۵۰۰ مبلغ جهت اقامه نماز و پرسش و پاسخ به مدارس اعزام شدند.

همچنین علی بلاسم، رئیس اداره قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش استان خوزستان نیز در این جلسه گفت: علاوه بر ابلاغیه ۱۴ بندی که از وزارت ابلاغ شد، با توجه به ضرورت راه اندازی شبکه و ایجاد گروه‌هایی در حوزه نماز، ۴۰ راهبر انتخاب کردیم (برای هر منطقه و ناحیه یک راهبر). ابلاغ استانی و شرح وظایف این راهبران نیز برای آنها ارسال شد.

وی گفت: ذیل هر کدام از این راهبران یک تیم، ده نفره تشکیل شده است و در مجموع در استان ۴۴۰ نفر در استان فعالیت‌های نمازی مدارس را رصد و پایش می‌کنند. علاوه بر این، برنامه «سه‌شنبه‌های نمازی» هر هفته به صورت متمرکز با حضور ائمه جمعه شهرستان‌ها برگزار می‌شود.

بلاسم ادامه داد: به دنبال برگزاری جشنواره خلافیت و ایده‌های نمازی هستیم و از آثاری که به دست ما می‌خواهد رسید در اجلاسیه نماز تقدیر خواهد شد. در کنار با توجه به تأثیر سرود، جشنواره سرود نماز را هم پیگیری می‌کنیم.