طارم سفلی، منطقه‌ای که سالانه بیش ازهزار و ۵۰۰ تن انار مرغوب تولید می‌کند و سهم عمده‌ای در تأمین این محصول در سطح استان دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، روستای سنگان، به عنوان یکی از مراکز اصلی تولید انار در طارم سفلی، در مجموع ۴۵۰ هکتار باغ انار دارد که ظرفیت تولید سالانه آن به ۲ هزار تن می‌رسد.

انار‌های این منطقه به دلیل کیفیت بالا، طعم شیرین و دانه‌های درشت، مورد توجه بازار‌های داخلی و خارجی قرار گرفته‌اند.

باغداران سنگان با بهره‌گیری از روش‌های نوین آبیاری و مدیریت اصولی باغ‌ها، توانسته‌اند محصولی سالم و صادرات‌محور تولید کنند.

برداشت انار در این منطقه علاوه بر رونق اقتصادی، فرصت‌های شغلی فصلی برای اهالی روستا فراهم کرده و نقش مهمی در معیشت خانوار‌های محلی ایفا می‌کند.

مسئولان جهاد کشاورزی استان قزوین اعلام کرده‌اند که طرح‌هایی برای توسعه صنایع تبدیلی، بسته‌بندی و فرآوری انار در دست اجراست تا ارزش افزوده این محصول افزایش یابد و زمینه صادرات گسترده‌تر فراهم شود.