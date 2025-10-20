طارم سفلی، قطب تولید انار مرغوب قزوین
طارم سفلی، منطقهای که سالانه بیش ازهزار و ۵۰۰ تن انار مرغوب تولید میکند و سهم عمدهای در تأمین این محصول در سطح استان دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، روستای سنگان، به عنوان یکی از مراکز اصلی تولید انار در طارم سفلی، در مجموع ۴۵۰ هکتار باغ انار دارد که ظرفیت تولید سالانه آن به ۲ هزار تن میرسد.
انارهای این منطقه به دلیل کیفیت بالا، طعم شیرین و دانههای درشت، مورد توجه بازارهای داخلی و خارجی قرار گرفتهاند.
باغداران سنگان با بهرهگیری از روشهای نوین آبیاری و مدیریت اصولی باغها، توانستهاند محصولی سالم و صادراتمحور تولید کنند.
برداشت انار در این منطقه علاوه بر رونق اقتصادی، فرصتهای شغلی فصلی برای اهالی روستا فراهم کرده و نقش مهمی در معیشت خانوارهای محلی ایفا میکند.
مسئولان جهاد کشاورزی استان قزوین اعلام کردهاند که طرحهایی برای توسعه صنایع تبدیلی، بستهبندی و فرآوری انار در دست اجراست تا ارزش افزوده این محصول افزایش یابد و زمینه صادرات گستردهتر فراهم شود.