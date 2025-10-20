پخش زنده
امروز: -
فرماندار شهرستان کهگیلویه گفت: این بیتدبیری باعث میشود که بسیاری از کشاورزان انگیزهای برای کشت گندم نداشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سید ایرج کاظمیجو ظهر امروز در نشست شورای کشت شهرستان کهگیلویه که با محوریت کشت گندم، جو و کلزا و اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها برگزار شد با انتقاد از دیر پرداخت شدن طلب گندمکاران گفت: مطالبات گندم کاران باید زودتر پرداخت میشد همچنین بانک کشاورزی میتوانست زودتر اعتبار فروش بذر را به عامل پرداخت کند
کاظمی جو ضمن گلایه از مسوولان در خصوص مطالبان گندمکاران گفت: مطالبات تا فردا واریز خواهد شد و با توجه به اینکه مشکل بذر در دهدشت وجود دارد امیدوارم نهایت همکاری را با همدیگر داشته باشیم.
فرماندار کهگیلویه عنوان کرد: بخشداران شهرستان باید به کشاورزان اطلاع دهند که تا پایان آبان ماه فرصت دارند سهمیه کود شیمیایی خود را دریافت کنند.