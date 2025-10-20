معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان همدان از راهی شدن ۲۴۷ نوعروس زیر پوشش این نهاد به خانه بخت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حامد برزگر با اشاره به هزینه ۱۰۰ میلیارد ریالی کمیته امداد برای تامین جهیزیه نوعروسان زیر پوشش این نهاد، گفت: این تعداد جهیزیه در هفت ماهه امسال به نوعروسان اهدا شده است.

او افزود: ترویج ازدواج آسان، فراهم ساختن زمینه‌های ازدواج و استحکام بنیان خانوار زیر پوشش جزو اساسی‌ترین برنامه‌های کمیته امداد است که با کمک‌های خیرین و نیکوکاران درصدد دستیابی به این مهم هستیم.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان همدان تأکید کرد: ارائه خدمات مشاوره‌ای در قبل از انجام ازدواج و برگزاری دوره‌های آموزشی باهدف ازدواج آگاهانه، پایداری کانون خانواده و پیگیری از آسیب‌های اجتماعی بخشی از خدمات مؤثر این نهاد به زوج‌های جوان است.

برزگر، اقلام جهیزیه را یخچال، لباس‌شویی، اجاق‌گاز، تلویزیون و جاروبرقی برشمرد و گفت: سرانه هر جهیزیه برای نوعروسان زیر پوشش را به‌طور میانگین ۵۰۰ میلیون ریال اعلام کرد.

او گفت: کل مبالغ جهیزیه نوعروسان از منابع کمیته امداد امام خمینی تأمین‌شده است.